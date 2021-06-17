Дипломат, политолог-международник Вадим Трюхан в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, каким должен быть внешнеполитический курс Украины

«С одной стороны, формально и юридически мы идем в Европу. Мы реализуем политику европейско-атлантической интеграции. С другой стороны, мы топчемся на месте, мы будто замерли. Но еще более опасно то, что мы не понимаем, что делать, куда нам деваться, если от нас отвернется Европа», - говорит эксперт.

По его словам, признаки того, что некоторые европейские партнеры становятся холодными по отношению к Украине, уже появились.

«Мне кажется, что сейчас задача – наконец сформулировать ту внешнюю политику, которая не будет зависеть от внешних актеров, от изменения геополитической ситуации», - утверждает Трюхан.

Дипломат отмечает, что такая внешняя политика должна внедряться не один год и даже не один политический цикл, а минимум 25-50 лет.

«Тот, кто сформулирует эту внешнюю политику, будет иметь большие шансы на то, чтобы достучаться до сердец наших избирателей, до нашего общества. Но ее надо формулировать уже», - резюмировал он.

Ранее Politeka сообщала, что Кочевенко посоветовал Украине искать союзников в НАТО.

Также Politeka сообщала, что Кочевенко рассказал, зачем Украине ПДЧ в НАТО.