Дипломат, политолог-международник Вадим Трюхан в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, каким должен быть внешнеполитический курс Украины
«С одной стороны, формально и юридически мы идем в Европу. Мы реализуем политику европейско-атлантической интеграции. С другой стороны, мы топчемся на месте, мы будто замерли. Но еще более опасно то, что мы не понимаем, что делать, куда нам деваться, если от нас отвернется Европа», - говорит эксперт.
По его словам, признаки того, что некоторые европейские партнеры становятся холодными по отношению к Украине, уже появились.
«Мне кажется, что сейчас задача – наконец сформулировать ту внешнюю политику, которая не будет зависеть от внешних актеров, от изменения геополитической ситуации», - утверждает Трюхан.
Дипломат отмечает, что такая внешняя политика должна внедряться не один год и даже не один политический цикл, а минимум 25-50 лет.
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«Тот, кто сформулирует эту внешнюю политику, будет иметь большие шансы на то, чтобы достучаться до сердец наших избирателей, до нашего общества. Но ее надо формулировать уже», - резюмировал он.
Ранее Politeka сообщала, что Кочевенко посоветовал Украине искать союзников в НАТО.
Также Politeka сообщала, что Кочевенко рассказал, зачем Украине ПДЧ в НАТО.