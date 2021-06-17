Надо не забывать, но уметь прощать. Это касается украинцев, которые имеют разную историю, и чьи жизненные дороги складывались по-разному. У одних родители служили в Советской армии, в других - в УПА. Об этом в программе Евгения Рыбчинского «10 разговоров с отцом» рассказал поэт-песенник, драматург, сценарист Герой Украины Юрий Рыбчинский.

«Это же касается и в отношениях с поляками. Мы должны признать, что поляки виноваты перед украинцами, и украинцы перед поляками. Надо определять правду так, как она была, сверху смотреть. И тогда наступит примирение. Без конфликтов истории народов не существует. Все кого-то убивали, с кем-то воевали», - говорит он.

Ведущий отмечает, что в некоторых странах в Конституции записано, что врагом является другая нация. Как, например, японцы с китайцами. Это враги исконные, до сих пор не простили друг другу ни одного греха.

«Моя бабушка, а твоя мать, родом из Дебальцево, из Донбасса. Мой дед, твой папа – из гонорового польского рода, был коренным киевлянином. Ты родился в Киеве. Чувствовал ли ты со стороны мамы какую-то русскую ангажированность? Рассказывала ли она тебе о Донбассе?», - спрашивает Евгений Рыбчинский у отца.

«Я в Дебальцево ездил, потому что там жила бабушка, мама моей мамы. В Донецке (тогда Сталино) жили наши родственники, и в Енакиево. Я видел жизнь на Донбассе после войны. Шахтеры хоть и работали, как гладиаторы, но очень хорошо зарабатывали, и для них были лучшие санатории в Крыму и на Кавказе, профсоюзные. Мама стала киевлянкой, она с 1944 года жила в Киеве. Но о России мы никогда не разговаривали. Не помню, чтобы кто-то из моих знакомых с Донбасса мечтал о том, чтобы Донбасс стал частью России», - отмечает Юрий Рыбчинский.

Напомним, Форма правления не так важна, как воля элит, - Евгений Рыбчинский.

Раньше Politeka сообщала, что Юрий Рыбчинский рассказал, что делать Украине в нынешнем конфликте с РФ.