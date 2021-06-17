Как в последние годы Украина налаживает дипломатическую работу со странами Запада? Ситуацию в программе «Что дальше?» с Русланом Бизяевым на канале «Знай 24» комментирует дипломат и политолог-международник Вадим Трюхан.
«Насколько я знаю, сейчас Министерство иностранных дел утратило инициативу в кадровой политике. Ключевые кадровые вопросы, в том числе о назначении послов, решаются не там, а в Офисе президента. В результате сейчас у нас свободна 21 вакансия послов и вакансии представителей при НАТО и Евросоюзе, причём далеко не первый год. В такой ситуации Зеленский действует правильно, выражая официальную позицию через СМИ. Но результаты не очень впечатляют. Впрочем, заявления Зеленского больше адресованы внутренней аудитории, чем внешней. А нужно создать чёткую структуру, которая будет работать и над европейской, и над НАТОвской интеграцией Украины», - считает дипломат.
Он отметил, что после смены министра обороны в нашей стране застопорился процесс преобразования армии по стандартам НАТО.
«Если мы хотим наладить отношения с НАТО и США, то нужно показать результаты реформ. А сейчас ситуация дошла до того, что Байден на пресс-конференции говорит: да, вас могут принять в НАТО, но сперва покажите, как вы боретесь с коррупцией, как проводите реформы. Он вынужден прямым текстом объяснять, почему до сих пор нет Плана действий по членству», - подчёркивает Вадим Трюхан.
Ранее, как сообщает Politeka, он указал, что Украине пора формировать собственную внешнюю политику.
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Также Трюхан предложил изменить принцип формирования делегаций.