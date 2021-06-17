В программе «Прогноз» на канале «Знай24» политолог Руслан Бизяев рассказал о результатах встречи Байдена с Путиным. Он заявил, что реальные результаты этих переговоров на практике можно будет наблюдать уже через 3-4 месяца.

По мнению Бизяева, президенты РФ и США закончили переговоры на перемирии, но спешить радоваться не стоит. «Одним из показателей этого перемирия является взаимное возвращение послов. Перемирие – это производное от слова «война», то есть перемирие может закончиться, как и обострением, так и миром», - объясняет он и добавляет, что окончательная точка еще не поставлена.

Политолог также отмечает, что реальные результаты этой встречи мы сможем увидеть на практике уже в течение 3-4 месяцев. Он подчеркивает, что это ощутит на себе и Украина, ведь переговоры касались ее.

«Все ключевые договоренности останутся непубличными, а в публичную плоскость будут вынесены те вопросы, которые не представляют стратегической важности», - убежден эксперт. Бизяев уверен, что все, что действительно имеет значение, будет замалчиваться, зато общество будут отвлекать мелкими договоренностями.

Напоминаем, Бизяев объяснил концепцию Байдена в отношении Украины.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев проанализировал влияние G7 на мировую политику.