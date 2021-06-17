Політолог Руслан Бізяєв в ефірі програми «Прогноз» на каналі Знай24 розповів, яка концепція фігурує щодо України в Білому домі. На думку експерта, Україна для США це лише елемент в загальноєвропейській кампанії реалізації геополітичних інтересів.

«Для того, щоб зрозуміти концепцію Байдена, давайте згадаємо 2015-2016 роки, коли після низки зустрічей керівників США і Росії сформувався формат Сурков-Нуланд. Цей формат зустрічався в Калінінграді, проводив там мозковий штурм. Вони досягли певних домовленостей з політичної імплементації «Мінська», - зазначив Бізяєв.

За словами політолога, потім Вікторія Нуланд приїхала до Києва і запропонувала встановлені в Калінінграді домовленості тодішнім головам провідних фракцій, а вони відмовилися приймати ці домовленості, тому це закінчилося нічим. Експерт підкреслив, що Нуланд влаштувала скандал, але ніякі дії Білим домом не були прийняті. Як зазначає експерт, це показує концепцію Америки і Байдена, що їм не важлива Україна, тобто пряма теза «віддати, забрати, поділити Україну» не фігурує.

«Зараз для Байдена важлива не Україна, а Європа. Якщо США відновлять в Європі політичне домінування і як наслідок економічне, то Україна з їх концепції нікуди не дінеться. Проти цього виступають ЄС, Росія і Британія. У кожного своя мотивація», - підкреслив експерт.

Як зазначив політолог, дуже показово, що Путін на пресконференції на саміті сказав, що на переговорах вони прийшли до висновку, що альтернативи Мінським угодам немає. Експерт зазначив, що пряме запитання стосовно України не стоїть: для великих гравців це лише елемент – ось така концепція.

Нагадаємо, Politeka публікувала слова Бізяє ва, що Путін як ніхто інший розуміє, що таке НАТО, і як вони тримають своє слово .