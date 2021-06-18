Ведущий программы «Культ личности» Руслан Бизяев беседует с политконсультантом Дмитрием Джангировым об итогах встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.
Он напоминает, что накануне этой встречи президент США и премьер Объединенного королевства Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию.
«Атлантическая хартия у нас подается так же, как формально она была заявлена и лидерами США и Британии, что это возобновляется документ 1941 года, братство, ценности и прочее. Но дело в том, что та Атлантическая хартия стала дополнением к договору о Лендлизе. Британия пошла на очень серьезные уступки, чтобы получить военную поддержку Соединенных Штатов», - считает Джангиров.
Он говорит, что перед прилетом Байдена бывшие дипломаты начали рассказывать интересные подробности.
«Джонсон, оказывается, делал ставку на Трампа, а Байден, оказывается, говорил про Джонсона, что он – эмоциональный клон Трампа. Джонсон был в не очень удобной позиции. Макрон, почувствовав, куда дует ветер, тоже попытался его пнуть», - отмечает журналист.
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И все же главным итогом этой встречи является другое.
«Самое важное, что США – лидер западного мира, при всех нюансах, и в этом качестве он встречался с Путиным, и главный пункт повестки дня – стратегическая стабильность. Вот это важно. Грубо говоря, судьбы мира – вот в этом вся идея. Это можно с иронией воспринимать, что тоже правильно. Можно воспринимать серьезно. Получилось, не получилось – это мы увидим в дальнейшем. Но Байден и Путин встретились именно с точки зрения стратегической безопасности всего мира. В целом эмоционально мир стал безопаснее», - резюмирует Джангиров.
Напомним, Все ключевые договоренности останутся непубличными, - Бизяев о переговорах Путина с Байденом.
Ранее Politeka сообщала, что G7 могут принять решение, но принять консенсусное решение с каждым разом им становится все сложнее, - Бизяев.