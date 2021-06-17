У програмі «Прогноз» на каналі «Знай24» політолог Руслан Бізяєв розповів про результати зустрічі Байдена з Путіним. Він заявив, що реальні результати цих переговорів на практиці можна буде спостерігати вже за 3-4 місяці.

На думку Бізяєва, президенти РФ і США закінчили переговори на перемир’ї, але поспішати радіти не варто. «Одним з показників цього перемир'я є взаємне повернення послів. Перемир'я – це похідне від слова «війна», тобто перемир'я може закінчитися, як і загостренням, так і миром», - пояснює він і додає, що остаточна крапка ще не поставлена.

Політолог також зазначає, що реальні результати цієї зустрічі ми зможемо побачити на практиці вже протягом 3-4 місяців. Він підкреслює, що це відчує на собі й Україна, адже переговори стосувалися її.

«Усі ключові домовленості залишаться непублічними, а в публічну площину будуть винесені ті питання, які не становлять стратегічної важливості», - переконаний експерт. Бізяєв впевнений, що все те, що дійсно має значення, буде замовчуватися, натомість суспільство відволікатимуть дрібними домовленостями.

Нагадуємо, Бізяєв пояснив концепцію Байдена щодо України.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв проаналізував вплив G7 на світову політику.