Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос в интервью изданию « Український тиждень » рассказал о функциях и задачах территориальной обороны.

«В последнее время, за апрель и март, когда россияне усиленно маршировали и звенели оружием вдоль наших границ, мы увидели, что со стороны центральной власти и со стороны органов местного самоуправления не было никаких действий, чтобы проверить способность системы территориальной обороны. Эти сборы, которые проводили, чисто военные – эффекта не дают, потому что одни военные не решат проблему, они не покроют те площади, и они даже не знают, какие объекты нужно защищать, и кто их будет защищать», - говорит эксперт.

По его мнению, в эти тренировки нужно было задействовать органы местной власти и показать каждому гражданину, что ему делать в случае опасности.

«Возьмем самый большой город – Киев. Была проведена хоть одна тренировка по территориальной обороне? Показали гражданам, что в случае обострения ситуации, где находятся бомбоубежища и кто проверил те бомбоубежища? Потому что если пол района побежит в одно бомбоубежище – будет беда. Людей в панике задавят больше, чем принесет вреда самая большая бомба», - сказал Кривонос.

Он отметил, что в законопроекте о территориальной обороне учтен опыт мобилизации в 2014 году, опыт войны, опыт создания крупных военных организмов. Генерал-майор считает, что это позволит избежать многих ошибок при формировании теробороны.

«Не надо военным тянуть на себя одеяло. По их позиции, территориальной обороной в области будет руководить командир бригады. Но, к сожалению, опыт показывает, что командир бригады не может справиться с такой задачей. Дай Бог ему с бригадой разобраться! Пусть комбриг занимается своими подразделениями, а системой территориальной обороны как системой кризисного реагирования должны заниматься все те, кто проживают: представители от всех силовых структур, представители от военных, заместитель губернатора или заместитель руководителя района... И это дает эффект», - резюмировал эксперт.

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