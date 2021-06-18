Согласно новому законопроекту олигархами можно считать тысячи украинцев. В своем блоге экономист Юрий Атаманюк объяснил, что под закон подпадают многие граждане, чьи доходы насчитывают 83 миллиона долларов и которые никак не связаны со СМИ.

«Очень страшно если пойдет такая тенденция, которая была 100 лет назад – отобрать и поделить», - говорит эксперт. Он согласен с тем, что топовые украинские олигархи заслуживают того, чтобы против них начали уголовное преследование. Но одновременно Атаманюк предупреждает, что не должно быть никакого конструктивного элемента для государственной системы и общества.

«Я бы предложил, чтобы в налоговой амнистии это было все пакетом, потому что нельзя делать экономические изменения в одном месте», - отмечает экономист.

Он считает, что в закон о налоговой амнистии прежде всего должна быть включена оплата олигархами подоходного налога в 18% от их активов. Атаманюк добавляет, что топ-компании по аудиту должны заняться оценкой активов олигархов и стоимости нелегально приватизированных предприятий, они и вычтут из общей суммы эти 18%.

«Олигархи это не те, у которых 83 млн долларов, потому что с 83 млн долларов мы получим 10 тысяч олигархов в Украине, которые таковыми не являются», - подчеркивает экономист. Он отмечает, что богатых людей в Украине не так уж и мало.

В то же время Атаманюк объясняет, что наполнением бюджета и оздоровлением экономики нужно заниматься несколько иначе. Его предложение заключается в том, чтобы проводить общественные слушания, дать людям воспринять закон и объяснить, почему олигархи должны уплатить 18%, а остальные бизнесы - 0%.

Также экономист предполагает, что легализованные средства могли бы ослабить госдолг, если поставить условие на покупку гособлигаций за 10% от легализованных денег.

Напоминаем, Атаманюк объяснил, что бороться с олигархами можно и без отдельного закона.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк объяснил, что украинские чиновники не влияют на решения Байдена.



