Боротися з олігархами можна і без відповідного законопроєкту, насправді влада просто замилює очі суспільству. Так сказав економіст Юрій Атаманюк у своєму блозі.

Як каже економіст, Україна має і Податковий кодекс, і Кримінальний кодекс, що не є таємницею. «Весь набір українського законодавства дозволяв 2 роки тому за депутатським запитом щодо цього списку в Податкову службу написати запит, по якому вони виберуть і призначать перевірку», - пояснює він.

На думку Атаманюка, олігархи заслуговували на осуд роки 2 тому, адже положення Кримінального та Податкового кодексу дозволяли вести проти них справи і без жодних окремих законів про олігархів. Зараз же, переконаний експерт, влада просто замилює очі суспільству, адже боротьба з олігархами не потребує окремого закону.

«Просто в суспільстві владою відбувається зміщення акцентів: не може олігарх бути небезпечний, якщо прем'єр-міністр не бере від нього трубку і не виконує його вказівки – це стає відразу великий уразливий бізнесмен», - міркує Атаманюк.

Він робить висновок, що закон про олігархів – це чергова спроба влади змістити акцент і зняти із себе будь-яку відповідальність. «Треба показати символ «ворога», - іронізує Атаманюк. Економіст зазначає, що в Україні у всіх бідах звинувачують то Росію, то Білорусь, то пандемію, то олігархів, то вплив ззовні.

Нагадуємо, Атаманюк заявив, що жодної проблеми зовнішнього управління в Україні немає.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк запропонував владі змінити свою політику деолігархізації.