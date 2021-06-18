В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» политический обозреватель и блогер Руслан Бизяев назвал причины создания Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Украине.

Как говорит гость программы, в Украине создают еще один антикоррупционный орган по требованию западных партнеров по реформированию правоохранительной системы, в частности речь идет о Государственной налоговой службе и СБУ.

«Они хотят сделать так, чтобы появился отдельный орган, который будет контролировать другие перекрестные органы, влиять на бизнес», - рассуждает Бизяев. Также он добавляет, что Кабмин или президент будут использовать БЭБ как инструмент решения политических вопросов.

Чтобы не быть голословным, эксперт напоминает, что именно таким инструментом и стало НАБУ. «Каких-то ярких достижений у Антикоррупционного суда, НАЗК, САП нет», - подчеркивает Бизяев.

Также политический обозреватель обращает внимание на то, что во время пандемии кому-то в Украине удалось разбогатеть, а кому-то - только обеднеть.

«Связаны ли эти два вопроса с коррупцией? Безусловно. Так где же борьба с коррупцией?», - справедливо спрашивает Бизяев. По его мнению, государственная система не столько борется с коррупцией, сколько помогает коррупции в борьбе с государством.

Напоминаем, Бизяев рассказал о результатах встречи Байдена с Путиным.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев объяснил, почему экономика в Украине находится в шоковом состоянии.