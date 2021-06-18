Президентский закон о деолигархизации является имитацией, поскольку направлен на конкретные фамилии, а не на причины возникновения олигархической системы. Он не сможет преодолеть это явление, ведь на месте старого олигарха всегда будет появляться новый.

Как пишет Цензор.нет, об этом заявил народный депутат от ВО "Батькивщина" Андрей Николаенко в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24".

17 июня "Батькивщина" зарегистрировала альтернативный президентскому законопроект "О честной власти и честной политике". "Олигархами не рождаются, ими становятся в тех условиях, которые построены в стране. Я первый автор законопроекта, и он решает эту проблему. Как образно говорит Саакашвили, нужно высушивать болото ", - сказал Андрей Николаенко.

В частности, законопроект нивелирует три основных бенефита, которые имеют олигархи: монополию, влияние на политику и медиа. В частности, предлагается вернуть конкурсный отбор председателя Антимонопольного комитета, чтобы этот орган не зависел от президента. "Почему быть олигархом выгоднее, чем просто большим бизнесом? Первое - монопольное положение в той или иной области. И наш закон, в отличие от президентского, четко вносит изменения в антимонопольное законодательство для назначения прозрачных руководителей", - сообщил нардеп.

Чтобы снизить влияние олигархата на политику, законопроект вводит европейский лимит финансирования политических сил, устанавливая допустимый уровень расходов на одного условного избирателя: "Если партия тратит больше, значит она нарушает избирательное законодательство. Соответственно мы уменьшаем необходимость партий обращаться за деньгами к крупному бизнесу. И крупному бизнесмену не интересно будет, потому что депутатов купить нельзя ".

Третий аспект - влияние на медиа. Законопроект ограничивает присутствие политиков и политических сил на экране - не более 30% эфирного времени. Если лимит нарушен, к медиа предлагается применять штрафы, а политическим нарушителям запрещается посещать это СМИ.

По словам Андрея Николаенко, законопроект "О честной власти и честной политике" также предусматривает фиксацию контактов, но "более разумным способом", чем президентский закон о деолигархизации. В отличие от второго, закон "Батькивщины" предлагает фиксировать контакты не только депутатов или министров, но и самого президента. "И мы не придумываем никакой СНБО, которому не свойственно этим заниматься. У нас есть НАПК и вся эта антикоррупционная вертикаль. У нас есть куча агентств, которые умеют вести реестры и держать их защищенными, которые неподвластны президенту. В случае нарушений со стороны этих органов мы установили штрафные санкции ", - сообщил автор закона.

Он призвал не имитировать борьбу с олигархами, а объединить усилия различных политических сил, предлагать альтернативное видение и создать конкуренцию смыслов - чтобы в финале выработать лучшие решения. "Если посыл президента искренний, а я допускаю, что он искренен, хотя и сомневаюсь, они нас наконец должны услышать и дать разработать один нормальный закон, который будет бороться не против Иванова, Петрова или Сидорова, а устранять причину возникновения этого явления", - сказал Андрей Николаенко.