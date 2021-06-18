Юрист и общественный деятель Геннадий Друзенко в программе Алексея Толкачева «БДСМ» рассказал о юридических возможности для принятия новой украинской Конституции.

В частности, Толкачев и Друзенко обсуждали вопрос тотальной перезагрузки конституционной системы ввиду того, что действующая Конституция не предусматривает процедуры принятия новой. Как отметил Толкачев, чтобы остаться в конституционном поле, мы можем вносить изменения в действующую Конституцию и на референдуме утверждать новую редакцию. Эксперты говорили о вероятности принятия новой Конституции и юридической возможности для принятия нового Основного Закона.

«Это было бы фантастически даже с точки зрения пиар-хода президента. Но очень просто: у нас есть статья 5 - источником власти является народ, он имеет право устанавливать и изменять конституционный строй. Что такое конституционный строй? Конституция определенным образом устанавливает этот порядок», - говорит Друзенко.

Он отметил, что изменять конституционный строй может народ способом референдума, который мы знаем с функционирующей демократии, а если дойдет до настоящего восстания — это может быть вторым способом. По его мнению, самая устойчивая Конституция в мире - Конституция США, которая была установлена вопреки статьям Конфедерации, и это было революционно. Юрист напомнил, что эта Конституция действующая и она была создана конвентом и одобрена на ратификационных конвентах в обход легислатур в каждом штате.

«Здесь нет противоречий, если не быть законником и буквоедом. Особенно исходя из того, что у нас народный суверенитет. Чтобы лидер только нашелся, который бы меры внести новые правила игры», - резюмировал Друзенко.

Как ранее сообщала Politeka, Глузман прокомментировал массовую подготовку правоведов в Украине.

Напомним, Стецькив заявил, что Конституция 1996 года была результатом компромисса.



