Как отреагировал Си Цзиньпин на встречу Байдена и Путина, не подумал ли он о заговоре за его спиной? На такой вопрос постарался ответить политолог Руслан Бизяев журналистке Любви Завальнюк в студии Руслана Бизяева на проекте «Развилка» на YouTube.
«Си Цзиньпин в целом, наверняка, был в курсе встречи Байдена с Путиным, я думаю, что он понимает все угрозы. И угрозы исходят даже не столько из-за того, что встретились Байден с Путиным, сколько из-за того, что буксуют геополитические амбиции Китая. Если с экономикой в Китае все нормально, то их геополитические амбиции буксуют», - сказал он.
Бизяев считает, что Китай может оказаться в кольце врагов - Индия, Япония, Южная Корея, в этом смысле самая спокойная граница у них пока с Россией. И вот выдерживать этот баланс для Си Цзиньпина, на его взгляд, гораздо важнее в свете того, что на саммите НАТО не даром упоминалась тема Тайваня.
«Поэтому Си Цзиньпину сейчас будет очень тяжело, даже если мы уберем фамилию лидера КПК и лидера Китая, любому китайскому лидеру сейчас будет тяжело. Потому что «разуть» Китай захотят очень многие и это касается не только коллективного Запада как думают многие и любят выражаться мои коллеги», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что одной из причин начала Первой мировой войны был обвал империи.
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Также ранее Бизяев рассказывал, что с увеличением долговой нагрузки мы все ближе подходим к дефолту.