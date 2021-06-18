Политолог-международник Максим Яли в программе «Что дальше» на канале «Знай24» высказался о Минских соглашениях.

«Мы исходим из предпосылки, что более-менее механизм их реализации Байден с Путиным обговорили и пришли к какому-то консенсусу. Естественно, это будет тогда в таком варианте попытки законодательно утвердить формулу Штайнмайера, на чем настаивает российская сторона, и провести выборы в ОРДЛО осенью. Это задача максимум и желаемый вариант, по крайней мере для Кремля. Для Зеленского, конечно, это будет проблематично… Но если это будет все реализовано с молчаливого согласия Вашингтона, то он вполне пойдет на это», - говорит эксперт.

Яли допускает, что к тому времени могут даже провести референдум по этому вопросу, если будет серьезное сопротивление.

«Сейчас важно наблюдать за риторикой «слуг», - подчеркнул политолог.

Также он прокомментировал слухи о том, что подача воды в оккупированный Крым была одной из непубличных договоренностей в Париже.

«Я допускаю, потому что тема вбрасывалась в информационное пространство однозначно, прорабатывалась. Тут же если совместить еще «пленки Бигуса», которые были как раз накануне этих судьбоносных встреч, то Порошенко дискредитирован, был нанесен серьезный удар», - сказал Яли.

Политолог утверждает, что Порошенко организовал и финансировал протесты «Руху опору капітуляції», участники которых выступали против формулы Штайнмайера. Эксперт напоминает, что формулу Штайнмайера признал именно Порошенко, более того, экс-президент подавал это как очередную дипломатическую победу.

«Возможно, мы еще услышим пару записей каких-либо, возможно, будут открыты дела, чтобы каким-то образом купировать уличные протесты», - резюмировал он.

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