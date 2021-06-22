Россия в ближайшее время будет склонять США к поддержке Минских соглашений. Об этом рассказал эксперт украинского института будущего Илия Куса эксперту по международной и внутренней политике Юрию Романенко в программе «Романенко беседы» на Youtube.

«Россия будет уговаривать США, чтобы они оказывали влияние на Украину по выполнению Минских договоренностей в том порядке, в котором нам не выгодно и может вызвать внутриполитический коллапс. К сожалению, пока что Минские соглашения в их форме являются безальтернативными для всех», - подчеркнул он.

Куса рассказал, что Виктория Нуланд дала интервью «Радио Свобода», в котором заявила, что Минские соглашения - это очень важно и пока есть написанный текст документа, на его основе надо что-то думать и втягиваться США активно в этот процесс.

«Она сказала, что если есть вариант, при котором Россия уйдет с Донбасса, освободит оккупированные территории и вернет их Украине, получив взамен для региона какое-то подобие автономии, то они будут с этим работать. Здесь Украине важно, что это не произойдет в ближайшее время, а скорее всего на это дали шесть месяцев. Поэтому в течении шести следующих месяцев будут происходить события, которые станут стресс-тестом для последующих решений», - подчеркнул он.

Куса считает, что у Украины есть шесть месяцев, чтобы сформулировать альтернативный текст Минских соглашений, которого у нас нет.

«И главное не упустить инициативу, сформулировать текст документа выгодного для нас и лоббировать его, работая с США, чтобы его приняли, если будут менять Минские соглашения», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Романенко, что когда вы вопите и после этого ничего не происходит, то вы тем самым только подчеркиваете слабость своей позиции.