Головний редактор аналітичного видання “Хвиля” Юрій Романенко в ефірі програми "Що далі" з Катериною Павловою на каналі "Знай24" розповів, що на Україну дивляться в контексті відносин з Росією і США, оскільки у неї слабка позиція.

"На нас дивляться в фокусі відносин США з Росією. От і все. Ось так це називається. Тобто, якби Україна мала більшу цінність, ніж Росія, то, очевидно, вона б була в іншому фокусі. А оскільки вона має меншу цінність, і під це є об'єктивні обставини і об'єктивні чинники, то, а як по іншому", - сказав Юрій Романенко.

Він зазначив, що Україна має слабку позицію, і при цьому нічого не робить.

"Бідкання наші - вони в цьому контексті смішні. Тому що коли ви плачете і після цього нічого не відбувається, то ви тим самим тільки підкреслюєте слабкість своєї позиції. А вона очевидна. Тому, навіщо зайвий раз коливати повітря, коли краще сконцентруватися на тих аспектах, які в загальному можуть поліпшити наше становище. Наприклад, участь в водневих проєктах Європейського союзу. Тим самим це може компенсувати наші втрати, пов'язані з введенням в дію "Північного потоку-2", - додав Романенко.

За його словами, Україна повинна підтягнути великі економічні інтереси, інакше їй складно буде потрапити на радари Європи і Америки.

Як повідомляла Politeka, Романенко розповів, чому Байден відмовився від пресконференції з Путіним: "Щоб не було якихось несподіванок".

Також Politeka повідомляла, що Кочевенко порадив Україні шукати союзників в НАТО.



