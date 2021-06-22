Народный депутат от «Слуги народа» Нелли Яковлева в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказала, будут ли выполняться Минские соглашения.

«Трактовки все-таки по итогам встречи и по поводу Украины были разные. Поскольку Владимир Путин сказал о том, что Украина должна следовать безукоризненно в формате Минских соглашений и что Байден их поддерживает. А Байден в то же время заявил о том, что мы должны следовать дипломатии Минского процесса. И мы понимаем, что это абсолютно другая трактовка. Вопрос в том, насколько устойчивыми являются все позиции «Минска». Мы все равно понимаем, что Минские соглашения на самом-то деле были определенным рамочным документом, и часть вопросов там точно не выписаны», - говорит нардеп.

По ее словам, Украина должна работать с переговорным полем.

«Что касается отвода вооружений и прекращения режима огня – это, безусловно, первый пункт. Но пока у нас не будет вот этого первого негативного мира – то есть позиции о том, когда действительно есть тишина на востоке страны – то тогда мы не понимаем, как мы можем переходить дальше. И в то же время у нас есть поле для диалога. Мы понимаем, что в пункте 4 у нас заложено выяснение модальностей выборов. И в рамках этого пункта заложено, что мы это делаем по украинскому законодательству. Поэтому здесь это как раз поле для Украины, где мы можем согласовывать те позиции, которые, скажем так, недостаточно четко выписаны в «Минске», - сказала Яковлева.

Также она объяснила, какого прогресса мы можем ожидать на данном этапе.

«Прогресс, который очень важен для людей, которые живут на линии разграничения – это, безусловно, устойчивая тишина. То есть это отсутствие даже точечных обстрелов. А дальше, когда у нас отсутствуют точечные хотя бы обстрелы, включается дипломатия и ведущая роль будет за переговорным процессом», - резюмировала депутат.

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