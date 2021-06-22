Какие обязательства в нынешней ситуации могут взять на себя США в отношении урегулирования российско-украинского конфликта? Свои мысли по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Нелли Яковлева.

«Исходя из прагматического оптимизма, можно сказать, что США своим влиянием могут уменьшить милитаризацию Крыма. Для этого они могут использовать и те инструменты, которые есть у НАТО, и свою позицию на международной арене. Но мы понимаем, что действия США в российско-украинском конфликте станут развитием отношений Байдена и Путина. Сама я ожидала подобного прогресса уже на этой встрече президентов – но, как стало понятно, это была только стартовая встреча. Дальше будет развитие по отдельным направлениям. Уменьшение милитаризации Крыма – это как раз один из возможных аспектов», - считает политик.

По её мнению, другое возможное направление развития отношений – это сокращение влияния России на так называемые «народные республики».

«Здесь очень важно понимать: если не будет активной поддержки со стороны России, то сами по себе непризнанные «республики» долго существовать не смогут. Это создаст условия для деоккупации и реинтеграции восточных территорий. Что же касается отказа Украине в предоставлении ПДЧ, чтобы не раздражать Россию, то я не думаю, чтобы подобная политика имела место. Ведь Украина сама заняла активную позицию по поводу вступления в НАТО, и отказываться от неё не собирается», - подчёркивает Нелли Яковлева.

Ранее, как сообщает Politeka, она прокомментировала положение дел на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе.

Также сообщалось, что на парламентских выборах 2019 года Яковлева была включена в список «Слуги народа» под 113-м номером.



