Люди помирають, не дочекавшись "швидкої"

На контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду в Луганській і Донецькій областях суттєво зросла смертність

У порівнянні з 2018 роком вона збільшилася на 40%, передає Politeka з посиланням на Східну правозахисну групу.

Порівнявшдо невтішного результату.

В 2018 році на КПВВ в Донецькій області померли дев'ять громадян, в Луганській – 10. Минулий рік виявився більш трагічним: 15 та 12 смертей відповідно.

Таким чином, тільки за офіційними даними, смертність збільшилася на 40% в період з 2018 по 2019 рік.

Як відповідає СПГ, були неодноразові звернення до центральних органів влади з проханням організувати постійну присутність бригад центрів екстреної медичної допомоги на КПВВ Луганської та Донецької областей. Зараз вирішенням цього питання займаються омбудсмен Людмила Денисова та її регіональне представництво.

Про те, що ситуація на пунктах критична, раніше неодноразово заявляла народний депутат України Неллі Яковлєва.

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Тепер же правозахисники оголосили про те, що змушені розпочати протестну діяльність, спрямовану на остаточне вирішення даного питання.

Буквально вчора на КПВВ «Станиця Луганська» помер 84-річний чоловік. Пенсіонеру стало погано на шляху з непідконтрольної уряду України території приблизно в 8:00 після того, як він перетнув міст.

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