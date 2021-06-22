В программе эксперта по международной и внутренней политике Юрия Романенко «Романенко. Беседы» эксперт украинского института будущего Илия Куса заявил, что после саммита в Женеве российско-американская дипломатическая война на паузе.

Как сообщает Куса, США и Россия прекратили полугодовую взаимную высылку дипломатов и вернули своих послов. «Возможно, начнется разговор об обмене заключенными, о чем сказали Байден и Путин», - отмечает он.

Также эксперт утверждает, что на саммите они начали переговоры по еще одному моменту - кибербезопасности. Он объясняет, что это важно и для Украины, ведь киберпространство довольно непредсказуемо. Куса убежден, что Соединенные Штаты пытаются исключить какие-то значительные инциденты на этом пространстве, которые могут привести к противостоянию с Россией. Чтобы не быть голословным, он напоминает, что блокада Катара в 2016 году началась как раз таки из-за того, что твит-аккаунт лидера этой страны был взломан и с него написали оскорбительный комментарий.

«Саммит стабилизировал рынки», - подчеркивает эксперт. Он напоминает, что с апреля, с момента значительного обострения со стороны РФ, все ожидали новых санкций, а тем временем курс рубля не оставался стабильным. Тем не менее, отмечает Куса, после саммита появилась некоторая определенность и это положительно отразилось на бизнесе.

«Я этот саммит слушал затая дыхание в ожидании, что будет сказано по Украине, но ничего особенного не произошло — Украина не была центральной темой саммита», - констатирует гость программы.

Напоминаем, Куса заявил, что Украина имеет 6 месяцев на формулировку альтернативного текста Минских соглашений.

Ранее Politeka сообщала о том, что Яли рассказал об аспектах саммита в Женеве.