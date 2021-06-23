В программе «Говори о будущем» украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов поделился своими мыслями относительно недавних событий в минском аэропорту. Он сказал, что эта ситуация шокировала и Путина, ведь ему выгоден Лукашенко, но власть в Беларуси может измениться.

«Произошла бифуркация глупости Лукашенко и больше ничего», - комментирует гость программы ситуацию. Он убежден, что никакого высшего замысла здесь нет и эти события шокировали даже Путина.

Балашов объясняет, что Путину выгодно, чтобы Лукашенко был у власти, потому что это хорошая возможность покупать газ дешево и перепродавать Западу. Он подчеркивает, что именно поэтому Лукашенко и держался на своем посту, но теперь политическая ситуация в Беларуси может измениться.

«Когда мы думаем, что политик уровня Лукашенко, занимается чем-то важным, сидит в кабинете и думает, как им там картошку выращивать. Нет», - утверждает либертарианец. По его словам, все мысли крутятся вокруг продажи газа, скидки у Путина, получения нефти, ее переработки и продажи.

Балашов рассказывает, что из-за задержания Протасевича с самолета пострадала и белорусская экономика: против 12-13 госпредприятий, подконтрольных лично Лукашенко, ввели санкции. Как говорит эксперт, из экспортной продукции у Беларуси только БелАЗ и МАЗ. «Нам их БелАЗы и МАЗы не нужны, потому что по большему счету это государственные закупки, а нормальный бизнес МАЗ не купит», - констатирует он.

Напоминаем, Балашов рассказал о рынке газа в Украине.

Ранее Politeka сообщала о том, что Балашов рассказал, сколько антикоррупционных органов нужно Украине.



