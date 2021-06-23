Политический эксперт Александр Мусиенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, какая ситуация со вступлением Украины в НАТО

“Что касается НАТО. Я думаю, что Байден многим скептикам дал ответ касательно того, что когда страна в состоянии конфликта, она не может стать членом НАТО. Ведь американский президент, кто бы что не говорил, он просто сказал то, что есть в договоре о Североатлантическом альянсе и программных документах. А именно, что если только страна имеет территориальные претензии к третьему государству — они не могут стать членом НАТО. Но если к ним претензии, то ситуация другая”, - сказал Александр Мусиенко.

Он отметил, что в таком случае нет никаких запретов и ограничений, что и подтвердил Джо Байден.

“Следующий момент, то, что подтвердили нам ПДЧ, и что мы будем членом НАТО — это нормально. Это очень хороший сигнал. Никто не отказывается. Это свидетельствует о том, что все 30 стран-участников альянса поддержали, что немаловажно, в том числе, и Европа, и они нам дают шанс”, - добавил Мусиенко.

По его словам, это сигнал о том, что могут произойти определенные события, когда будет окно возможностей для получения ПДЧ и принятия в НАТО. Это могут быть как политические изменения, так и изменения в Кремле.

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