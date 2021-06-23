Политолог Николай Спиридонов в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, что будет означать для Украины встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

“Что касается встречи Зеленского с Байденом. Байден о ней заявил в преддверии своей встречи с Путиным. И скорее тут администрация американская очертила свою зону влияния. То есть, показала, что Украина находится в зоне интереса, находится в зоне влияния. И мы Зеленского тоже примем, и тоже все обсудим. После того как встреча Путина с Байденом уже состоялась, то, соответственно, встреча Зеленского с Байденом может выглядеть по-разному”, - сказал Николай Спиридонов.

Он отметил, что когда Петр Порошенко летал в Белый дом при Дональде Трампе, то он говорил с вице-президентом, а президент уделил ему только несколько минут для фотографий. При этом, это позиционировалось, как встреча двух президентов.

“Тоже Байден может встретить по-разному. Может встретить, поздороваться и отослать на уровень советников, может действительно уделить внимание. Но, судя по всему, Байден не стремится к большому публичному диалогу с Зеленским. Потому что Украина в целом для него тема такая, достаточно скользкая. Учитывая ситуацию с Хантером Байденом, с Бурисмой, со всем этим. Как-то было бы для Байдена логичнее от этого дистанцироваться. Что он, собственно, и делает”, - добавил Спиридонов.

По его словам, у нас нет оснований считать, что ситуация в Украине для США важнее, чем ситуация в Сирии.

Как сообщала Politeka, Яли заявил о саммите в Женеве, что не было никакого прорыва и серьезной перезагрузки взаимоотношений между двумя странами.

Также Politeka сообщала, что Джангиров объяснил, что это была встреча Путина с лидером всего Западного мира.