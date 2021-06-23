Почему Украина покупает британские боевые корабли вместо того, чтобы строить собственные? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает политический эксперт Александр Мусиенко

«Сейчас главная задача Украины – защита нашего побережья, поэтому нет необходимости значительно наращивать морской флот. Это имело бы смысл, если бы мы замахивались на что-то большее. А так – есть противокорабельные ракеты, есть артиллерийские средства защиты, есть и другие компоненты, способные защищать побережье, в том числе препятствовать высадке морского десанта. С точки зрения защиты у нас всё развивается как надо. Вопрос в другом: что делать с украинским кораблестроением?», - отмечает эксперт.

Он напомнил, что у Украины есть противокорабельные крылатые ракеты «Нептун», но они тоже относятся к разряду защиты от кораблей, а вот сами корабли – это другое дело.

«У нас заложены корветы проекта 58250, но эта программа недофинансирована. Все эти годы денег не выделяли. В Николаеве и в Херсоне у нас ещё остались производственные мощности, которые можно загрузить. И они получают заказы – но, например, от торгового флота Норвегии, а не от украинского государства», - говорит Александр Мусиенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он оценил перспективу вступления Украины в НАТО как очень хорошую.

Также Мусиенко заявил, что в военном флоте нашей страны имеется масса проблем, а торгового флота у неё вообще нет.