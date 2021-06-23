Політичний експерт Олександр Мусієнко у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» пояснив, чому Україна не робить свої ракети.
«Це ж стратегічне бачення має бути. Я весь час кажу на всіх ефірах про військово-промисловий комплекс як про локомотив української економіки. Це дуже високотехнологічна галузь. Адже робочі місця, адже використовувати технології можна у військовому і цивільному житті, це прибуток який, податки, зарплати і плюс обороноздатність... Але ми тільки говоримо про це», - сказав експерт.
На його думку, Україна виділила занадто мало коштів для покупки військового флоту. Мусієнко вважає, що малі артилерійські катери, які наша країна планує закупити, більше підходять для Азовського, а не для Чорного моря.
«Флот, звісно, треба розвивати. А флот – це дуже дорога річ, дорога структура. Це все горизонти планування, це стратегії...», - сказав він.
Також Мусієнко звернув увагу на те, що в України немає торгового флоту.
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
Напівроздягнена Леся Нікітюк показала, як збиралася до іменинника Притулі: кадри
Зупинилося серце заслуженого артиста України: "Був ще молодим"
У ДТП на українській трасі загинули люди, серед постраждалих діти: кадри і деталі аварії
Масштабний потоп в Україні, вулиці перетворилися на річки, нові кадри стихії: "Нехай Бог береже..."
«Теж проблема. Чому немає у нас торгового флоту, як у інших країн? У тій же Норвегії, куди ми продаємо... Це цілий комплекс проблем, який треба піднімати, треба планувати, треба стратегічно розвивати», - констатує експерт.
Він зазначив, що РФ зараз проводить постійні навчання підводних човнів, проєкти яких закладалися в 2000-2001 роках. А Британія недавно спустила на воду надновий потужний авіаносець – цьому проєкту 10-15 років. Тому Мусієнко ще раз підкреслив, що Україні треба розробити стратегію розвитку флоту.
Раніше Politeka повідомляла, що «слуга народу» Яковлєва розповіла, чи хочуть мешканці Донбасу назад в Україну.
Також Politeka повідомляла, що Рахліс розповів, якою має бути українська дипломатія.