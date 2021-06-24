Политолог Андрей Бодров в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, планирует ли Зеленский оставаться на второй срок. По его словам, такая задача присутствует с целью компенсировать ошибки

«Как можно более длительное нахождение Зеленского на его посту – это теперь для него вопрос самосохранения. Потому что для него в большей степени стало новостью то, куда он попал, то, с чем придется столкнуться и какие это может иметь последствия», - отметил Бодров.

По словам эксперта, Зеленский рассматривает вариант длительного нахождения на посту президента с целью компенсации первичных ошибок, которые были сделаны в начале правления и сейчас.

«В конце концов, чтобы дать населению забыть о каких-то грехах, которые были сделаны вначале, 5 лет достаточно долгий срок, а еще учитывая нашу социальную память, когда люди не помнят, что Зеленский сказал полгода назад и охотно внимают тому, что говорится сейчас. Исходя из этого, я думаю, что задача сохраняться как можно дольше – есть», - подчеркнул Бодров.

Как отметил эксперт, задача Зеленского остаться подольше на посту президента, никак не привязана к закону об олигархах (ведущая Бобровская предположила, что Зеленский собирается править все 10 лет действия закона об олигархах), но в целом, по словам эксперта, такая задача существует.

«Имеет место попытка создать себе некий задел, который можно будет использовать и в дальнейшем, не только находясь на президентском посту, возможно, формируя какие-то политические проекты, контролируя через них Кабмин или парламент, если не получится избраться президентом», - рассказал политолог.

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