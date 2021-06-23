Політолог Микола Спірідонов у програмі Мирослави Бобровської «А как на самом деле?» пояснив, чому президент Росії Володимир Путін заговорив про возз'єднання РФ з Європою.

«Ще в книзі Бжезинського «Велика шахівниця» було написано, що найбільша загроза для гегемонії Сполучених Штатів Америки – це співпраця активна Росії з Німеччиною. Зараз ми бачимо ще більш страшний сон Бжезинського, коли Росія виступає, по суті, партнером Китаю», - каже експерт.

За його словами, з економічної точки зору Китай, звичайно ж, сильніше РФ.

«А ось з точки зору військової... Тут можна посперечатися. У багатьох рейтингах Росія виступає і вище Китаю по, скажімо, здатності використовувати ядерну зброю», - сказав Спірідонов.

Він зазначив, що раніше США були першою державою світу «з запасом», зараз же на це звання претендує КНР.

«На Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який був в лютому, по суті, представники Китаю вже кинули виклик гегемонії США. Говорили про те, що вони вже себе не визнають другою країною світу, тобто вони вже всерйоз борються за світове лідерство. А Росія в цьому плані теж шукає собі союзників і в Китаї, і в Європі», - констатує політолог.

Спірідонов підкреслив, що на даний момент РФ намагається встановити партнерські відносини з частиною європейських країн, хоча б з питань «Північного потоку-2».

«Росія частково інтегрується в Європу. Навіть «Газпром» російський – там же багато акціонерів німецьких. І коли виводять з-під санкцій Німеччину частково в рамках «Північного потоку», то, відповідно, частково виводять з-під санкцій і Росію. Тому у Росії є певна ідеологія, певні міфи, є реальна політика і економіка, які в Європу досить тісно інтегровані», - резюмував експерт.

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