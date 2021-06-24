Футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, насколько перспективным является морское направление для России.

“Не особо оно “вкусное” и перспективное. Флот необходим России для поддержки сухопутной операции. Но надо понимать, что территория наша — это укрепленная крепость. Мы с нее можем отбить и морскую атаку, и сухопутную. Вот на что надо ориентироваться… Крейсер “Москва” россияне достроили благодаря тому, что на достройку ракетного крейсера выделил деньги лично Лужков из бюджета Москвы. Так что когда мы считаем, что в России все так безоблачно — не все безоблачно”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что класс таких кораблей нуждается в большом количестве кораблей-сопровождения.

“Это убийца авианосцев и подводных лодок. Это точно не формат войны в Черном море. То есть, такое большое судно не нужно в Крыму, в Одессе или еще где бы там ни было. Тем более нам… Когда мы сейчас рассматриваем мощь Российской Федерации в Черном море, я бы делал ставку на сопротивление с воздуха и на ракетные удары с территории Украины”, - добавил футуролог.

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