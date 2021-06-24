Политический эксперт Руслан Бизяев в прямом эфире Знай 24 рассказал, чем закончился саммит НАТО и встреча G7+.

Гость программы сначала объясняет, что такое вообще политика: это работа с реальностью, а не с высокими материями. «С высокими материями, с красивыми словами работают во время предвыборных кампаний или публичных заявлений. А в реальной непубличной политике все достаточно цинично и прозрачно», - подчеркивает Бизяев.

По случаю он вспоминает принцип американцев, который доминирует с 30-х годов прошлого века и по сей день: «слабых топчут, с сильными договариваются».

Далее политолог комментирует результаты встречи Байдена с Путиным, которую многие считали малозначительной. Прежде всего, говорит Бизяев, Виктория Нуланд и весь Государственный департамент Соединенных Штатов присоединились к процессу. Также, рассказывает он, присоединилась и Ангела Меркель, а за ней присоединится и Эммануэль Макрон. «Ангела Меркель, по большому счету, - это «дембельский аккорд», ее интересует больше экономическая составляющая. А вот Макрона будет больше интересовать политическая составляющая», - отмечает эксперт и добавляет, что последнее будет интересовать и Еврокомиссию.

Бизяев заключает, что результатами встречи G7+ и саммита НАТО Китаю фактически объявили холодную войну, а она со своей стороны может перейти в свою горячую стадию. «Но прежде чем начинать боевые действия, надо четко определиться с противниками, ну, и с союзниками и с нейтралами», - отмечает эксперт. Именно поэтому, объясняет он, Запад пойдет на значительные уступки для России, чтобы она заняла позицию нейтралитета.

Напоминаем, Бизяев спрогнозировал изменения в формате Минских соглашений.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев рассказал о нынешней ситуации на Донбассе.