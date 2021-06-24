Стоит ли рассчитывать на какие-то изменения в правительстве? В программе «Говори о будущем» украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов сказал, что не стоит, поскольку в нормах о получении кредитов МВФ об этом ничего не говорится.

По мнению эксперта, об изменениях в правительстве можно забыть. К тому же, объясняет Балашов, в этом контексте скорее говорят о замене одного человека на другого, что, по сути, не имеет никакого значения.

«Сейчас нужно относиться к правительству не как к самостоятельным игрокам, а как к продолжению американских и европейских корпораций», - подчеркивает он. Либертарианец отмечает, что сейчас украинское правительство работает над тем, чтобы выполнить все нормы иностранных корпораций, но среди них нет ничего о кадровых изменениях.

Он объясняет, что финансирование государства требует от него выполнения определенных условий, например наведения порядка в экономике. «Кредит МВФ это не просто кредит под прибыльный какой-то бизнес, это политический кредит для того, чтобы вы менялись – вам дают, чтобы вы становились человеком», - утверждает эксперт.

Итак, как говорит Балашов, Украина получает кредиты, но за это должна следовать установкам Запада. По его мнению, это пойдет государству на пользу, ведь требования западных партнеров подталкивают двигаться дальше. Чтобы не быть голословным, гость программы напоминает о положительной реформации банковской системы.

Напоминаем, Балашов обосновал важность хаоса для общества.

Ранее Politeka сообщала о том, что Балашов рассказал о трех важных составляющих для любого бизнеса.