Хаос потрібен суспільству, адже лише він дає людям можливість реалізувати себе. Так сказав український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лібертаріанець, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов у програмі «Говори про майбутнє» .

Лібертаріанець пояснює, що після порядку завжди приходить хаос. «Найгірше становище для суспільства – це порядок. А хаос – це енергія і в цьому хаосі, якщо ви створюєте свій маленький порядок, то ви завжди заробляєте гроші», - пояснює він.

Отже, Балашов радить дивитися на світ саме у світлі хаосу, коли відбуваються якісь зміни. Він зазначає, що хаос потрібен суспільству, адже лише він дає людям можливість реалізувати себе. Як пояснює експерт, потрібно знайти своє місце у просторі хаосу, встановити в ньому свій порядок і розвиватися у певній сфері.

«Навіть якщо ми на президентів подивимося – вони завжди програють через те, що не розібралися в хаосі», - стверджує Балашов. У приклад він наводить Кравчука, який не зміг взяти під контроль парламент, Кучму, у якого також виник безлад, і Ющенка, який взагалі мав інший порядок.

З цієї ж причини, переконаний лібертаріанець, Порошенко програв Зеленському. «Він уже був не телевізійним персонажем, він був більше в соцмережах, він уже був прикольний, тому що в хаосі треба привернути увагу публіки», - каже він про Зеленського. Балашов пояснює, що привернення до себе уваги в бізнесі чи соціумі вже гарантує успіх, адже це означає, що людина подолала хаос і невизначеність.

Нагадуємо, Балашов назвав три важливі складові будь-якого бізнесу .