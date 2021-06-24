Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал, почему СССР был обречен на гибель. По его словам, зарплата не регулировалась в зависимости от выработки и достижений, поэтому никто не хотел работать.

«Не было частной инициативы и собственности. Советский союз погибал от экономической нецелесообразности. Никто не хочет ничего производить и работать, потому что государство не давало возможность зарабатывать деньги. Нельзя было нанять сотрудников на работу и организовать фирму, поэтому Советский Союз был обречен», - отметил Балашов.

Как отметил эксперт, несколько попыток реанимировать Советский Союз было. Балашов рассказал, что сначала был военный коммунизм, потом рабский труд сталинских лагерей, на котором сделали в какой-то степени индустриализацию.

«Потом «уравниловка» была и во время «уравниловки» они увидели, что никто не хочет работать – «Н*хрена мне работать, если у меня зарплата одинаковая». Тогда появились шабашники, а потом и это сдохло, потому что надо было организовывать частные компании, но был запрет на частную предпринимательскую деятельность – расстрельная статья», - подчеркнул Балашов.

По словам либертарианца, были случаи, когда людей реально расстреливали за частную предпринимательскую деятельность. Балашов рассказал, что был человек, который из выброшенных рентгеновских снимков делал пластинки, записывал на них музыку и продавал, по словам Балашова, его поймали и расстреляли, а так бы эти снимки всё равно сжигали.

«Он был не жизнеспособный (СССР, - ред.), он не мог выжить. Я вообще не понимаю, как он дотянул до 1991 года», - заявил Балашов.

Напомним, для Politeka Балашов рассказал о важных факторах для успешного бизнеса.

Ранее Politeka публиковала слова Балашова, что хаос – это энергия.