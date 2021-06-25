Чем обернется для Украины выполнение Минских соглашений? Подробнее об этом рассказал политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар», отметив, что президент США признал Минские соглашения базисом для разрешения конфликта на востоке Украины.

Эксперт отмечает, что Путин на своей пресс-конференции заявил о согласии Байдена взять Минские соглашения за основу для стабилизации ситуации на Донбассе. «Правда, у Байдена и Путина есть различия в понимании подходов, путей и реализации Минских соглашений», - подчеркивает он.

С другой стороны, Яли утверждает, что эти различия отнюдь не меняют положений Минских соглашений, согласно которым в Конституцию Украины должны быть включены изменения, а ОРДЛО - дано особый статус, народную милицию, что является, по сути, собственной армией, а также собственные суды и прокуратуры. Политолог заключает, что в таком случае об интеграции этих территорий назад в Украину речь не идет.

По его мнению, реализация Минских соглашений на этих условиях приведет к таким последствиям: «Жирный крест на евроатлантической интеграции Украины, а в худшем варианте – распад самой Украины на удельные княжества после того, как и другие регионы захотят иметь подобный статус, права, де-факто независимость от Киева и при этом получать от него финансирование».

Кроме этого, отмечает Яли, выполнение Минских соглашений - это и определенные риски для экономики Украины, потому что Россия может не компенсировать убытки, а Запад - не оказать помощь. Эксперт перечисляет, что среди последствий могут быть и убытки из-за военных действий, и уничтоженная инфраструктура, и вывоз заводов, и их распил на металлолом, и затопленные шахты, а это уже экологическая проблема.

«Это будет непосильной ношей и будет означать не только политический, но и экономический коллапс, который станет триггером развала страны», - заключает ведущий.

Напоминаем, Яли рассказал, отстоял ли Байден интересы Украины.

Ранее Politeka сообщала о том, что Яли поделился своими мыслями относительно саммита в Женеве.



