В своей программе «Контрольный удар» политолог Максим Яли объяснил, ждать ли какую-то перезагрузку отношений между РФ и коллективным Западом, а также сообщил о визите Зеленского в Вашингтон в конце июля.

Яли сообщает, что перед встречей с Путиным в Женеве Байден в телефонном разговоре пригласил Зеленского приехать в Вашингтон в конце июля. «Правда, конкретной даты визита до сих пор нет. Зато есть уже конкретные подтверждения того, что «перезагрузка» отношений коллективного Запада с Россией после саммита Байдена с Путиным в Женеве все-таки планируется и уже начинается», - рассказывает эксперт.

Также он сообщает, что одно издание в среду опубликовало информацию, что Ангела Меркель призвала на саммите ЕС других европейских лидеров приглашать президента РФ на следующие саммиты. Политолог добавляет, что президент Макрон со своей стороны поддержал это предложение, а уже в четверг на выступлении в Бундестаге канцлер Германии объявила об этом официально.

«Естественно, такое предложение вызовет негативную реакцию Польши и стран Балтии, которые прекрасно помнят еще со времен Второй мировой войны, чем заканчиваются примирения и умиротворения России, и достижения договоренностей с Москвой за их спиной», - подчеркивает ведущий.

В то же время он добавляет, что голос этих государств глохнет на фоне экономической зависимости от Германии и Франции.

Эксперт отмечает, что это понимает и Путин: у западных элит есть свои слабости и они не хотят никакого военного противостояния с Россией, даже если она могла блефовать. Яли объясняет, что в течение 7 лет войны это подтверждалось уже неоднократно, например, когда президента Порошенко заставили подписать Минские соглашения. Политолог отмечает, что Меркель и Олланд со своей стороны способствовали этому, ведь существовала угроза наступления войск РФ.

Напоминаем, Яли рассказал, отстоял ли Байден интересы Украины .