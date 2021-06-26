Подконтрольные главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку трейдеры по заниженной цене получают электроэнергии с АЭС госкомпании «Энергоатом»



Об этом сообщил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире «Первого независимого телеканала».



«Вы же знаете, что происходит с точки зрения корупции, с точки зрения фирм-прокладок, которые находятся под этим Тарасюком, которые скупают эту энергию задешево, а продают задорого, которые осваивают суммы денег, сравнимо с 50% оборота «Энергоатома», - сообщил Спивак.



Он уточнил, что деятельность таких фирм-прокладок создают угрозу для всей энергосистемы.



«Тарасюк их не замечает, вернее он знает о них, но делает вид, что не замечает. А государство не замечает преступной и диверсионной деятельности руководства НКРЭКУ», - добавил Спивак.



Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

Махинации и схемы «торговли воздухом» в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.