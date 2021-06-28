Усилением фискального давления на отрасль "зеленой" энергетики Кабинет министров уничтожает шансы на декарбонизацию украинской экономики, что будет иметь негативные последствия для конкурентоспособности отечественных товаров на европейских рынках.

Об этом заявила координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко, сообщив, что в ассоциации эксперты в течение года пытаются свести все государственные институты воедино с точки зрения необходимости внедрения стратегии и декарбонизации, и включение вопросы возобновляемой энергетики до всех стратегических документов на уровне государства.

«Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, которое, к сожалению, не очень прислушивается к тем замечаниям, которые звучат от экспертной среды, бизнес-сообщества... Никакой обратной связи мы не имеем от Министерства финансов, которое, наоборот, вместо того, чтобы давать определенные стимулы для развития и возобновляемых источников энергетики, и для екомодернізації предприятий, в том числе и промышленности, занимает диаметрально противоположную позицию и все больше склонно усиливать давление именно на бизнес», - заявила Бойко.

По ее информации, из-за таких действий украинские товары не смогут конкурировать на внешних рынках уже через 5 лет.

«Нужно занимать более весомую позицию в защиту наших производителей, нашей промышленности, нашего локального производства и отстаивать эту позицию на международной арене», - отметила Бойко.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.