В своем блоге политолог Руслан Бортник прокомментировал реакцию Кремля на введение санкций против компаний и граждан РФ и сказал, что это подтвердило неготовность Украины к встрече двух президентов - Зеленского и Путина.
Бортник сообщает, что Кремль негативно отреагировал на санкции против компаний и граждан РФ. Он отмечает, что другого не стоило и ожидать, но обращает также внимание на интересный контекст. «Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что введение этих санкций расценивается Кремлем как отказ от встречи между Зеленским и Путиным», - подчеркивает эксперт. Он отмечает, что речь идет о встрече, о которой говорят и к которой готовятся уже не первый месяц.
«Эти санкции против российских граждан Кремль подает как неготовность Украины конструктивно вести диалог о чем-либо», - объясняет Бортник. Попутно он отмечает, что санкции ввели против руководства Газпрома, Миллера, с которым Витренко и Кулеба подписали транзитные соглашения в 2019 году.
Как говорит политолог, Кремль после санкций заявил о маловероятности проведения встречи обоих президентов. Тем не менее, отмечает он, перспектива и так не была слишком большой, звучали скорее обещания встречи. В то же время Бортник вспоминает, что Зеленский неоднократно говорил о подготовке встречи с Путиным, о возможности улучшить отношения с Россией.
Единственная проблема, добавляет он, - это повестка дня. «Понятно, что Россия не хочет говорить о Крыме и Донбассе, а президент не может встречаться с Путиным и не говорить об этих темах, потому что в Украине его спросят, что ответил Путин на тему Крыма и Донбасса», - заключает политолог.
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