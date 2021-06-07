Чи буде закон про олігархів ефективним? У своєму блозі політолог Руслан Бортник заявив, що цей законопроєкт лише відволікає громадськість від дійсно важливих питань.

Бортник повідомляє, що сьогодні гучно звучить гасло боротьби президента з олігархами і Верховна Рада збирається розглянути невідкладний законопроєкт про цю боротьбу.

«Суть цього закону – якщо ви особисто або пов'язані з вами люди впливаєте на політику, засоби масової інформації, економічні монополії і ваші активи більше 84 млн доларів, то вам за поданням РНБО можуть заборонити фінансувати політичні партії, брати участь в приватизації, буде необхідно подавати декларації», - пояснює експерт.

Окрім цього, додає він, ті, хто підпадає під визначення олігарха у цьому законопроєкті, вносяться у реєстр і йдуть на суд РНБО.

«Чесно, не знаю жодного олігарха, який фінансує напряму партії або бере участь в приватизації», - зазначає Бортник. Він пояснює, що для цього існують спеціально навчені люди та диверсифіковані офшори.

Водночас політолог підкреслює, що законопроєкт про олігархів ніяк не зачіпає боротьби з корупцією, з нелегальним впливом на державних діячів, а це, до речі, стаття Кримінального кодексу. Натомість, розповідає він, у проєкті закону є певне удосконалення антимонопольного законодавства, а також йдеться про боротьбу з ухиленням від сплати податків і з відмиванням грошей. Тим не менш, Бортник підсумовує: новий закон про олігархів ніяк не повпливає на баланс влади та бізнесу і державному апараті.

«За підсумком ми маємо справу з політичним памфлетом, норми якого не встоять в судах, який не вплине на боротьбу з політичною корупцією, але викличе увагу наївної публіки і кивання з боку західних партнерів», - констатує політолог.

Бортник вважає, що законопроєкт не стільки вирішить проблеми держави, скільки просто відволіче громадськість від дійсно важливих питань.

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