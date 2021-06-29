Не так давно у берегов оккупированного Крыма российские оккупанты якобы «открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы» по курсу британского эсминца. Кремль утверждает, что корабль «нарушил границу РФ». Однако Минобороны Великобритании утверждает, что подобного инцидента не было.
Политический консультант Андрей Бодров в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, имел ли право британский эсминец проходить вблизи побережья Крыма и почему у РФ возникли претензии.
Согласно украинскому законодательству, воды, в которые вошел британский эсминец, – это береговая зона Украины, подчеркивает Бодров. И с Украиной этот проход был согласован.
Но вот с РФ, которая удерживает Крым под своим контролем, этот проход согласован не был. По его словам, именно поэтому у российской стороны и возникли претензии.
Политический консультант отметил, что британские военно-морские силы и МИД Британии могли бы прогнозировать такое развитие событий.
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«Такое впечатление, что у них либо не идет накопление первичного материала, либо не формируются какие-то причинно-следственные связи. Ну, в общем какое-то нарушение с логическим аппаратом. Потому что было совершенно понятно, что если корабль продолжит следовать тем же ходом, тем же курсом, то будет острая реакция и это будет напрягать отношения во всем мире», - говорит эксперт.
По его мнению, в этом инциденте легко опознать новые элементы так называемой большой игры, которая длится на евразийском континенте еще с XIX века.
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