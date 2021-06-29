Украинская промышленность не имеет десятков миллиардов на экомодернизацию, государство должно оказать им финансовую поддержку, иначе мы будем иметь социальные бунты в промышленных регионах. Об этом заявил народный депутат Украины, член депутатской группы «доверие» Сергей Шахов.

"В Европе государство полностью работало с предприятиями и модернизировало за государственные средства. Вы знаете, что в Украине таких средств нет. Что от этого пострадают не только коксохимические предприятия, но и металлургические предприятия, это полмиллиона людей, которые сегодня имеют рабочие места. А если сказать это в Северодонецке, то надо полностью модернизировать, например, химическую промышленность – азот... Также будет бунд социальный у людей", - сказал Шахов.

По его словам, предложенный властями законопроект о промышленных выбросах (№4167) нельзя принимать в нынешней редакции, так как он предусматривает нереальные сроки проведения екомодернізації и не содержит источников для ее финансирования.

«Кто будет сегодня модернизировать эти предприятия, можно мне сказать? В такой короткий срок... У нас таких денег нет сегодня, надо искать, надо находить и не накладывать этот долг сегодня именно на предприятия, которые платили в бюджет Украины миллиарды гривен», - подчеркнул Шахов.

Депутат призвал коллег не принимать законопроект 4167 в нынешней редакции и существенно его доработать.

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что законопроект о промышленные выбросы (№4167) должен быть существенно доработан: нужно вдвое увеличить сроки на екомодернізацію и обеспечить проведение екоперевірок предприятий в рамках общего законодательства.

В то же время директор GMK Center Станислав Зинченко отметил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.