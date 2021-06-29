Политический консультант Андрей Бодров в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, понимала или нет Великобритания, чем обернется вхождение эсминца в Черное море.

“У меня вопрос, а что с прогностическими способностями генерального штаба военно-морских сил Британии? Они не понимали, что произойдет? Или они понимали?.. Вообще, покерфейс притом, что под столом руки делают совершенно невообразимые вещи — это классическая стратегия Британии. Никто никогда вообще ничего не собирался, просто так получилось. Это совпадение событий. Но давайте просто в такую дихотомию уйдем: хорошо, понимали. Если понимали, и понимали что последует, то зачем? И второй вопрос, если не понимали, то какого чёрта вы тогда вообще лезете в глобальную политику?”, - сказал Андрей Бодров.

Он отметил, что вторая ветка в приложении к Британии нереалистична. Он считает, что у Британии на высоком уровне военная дипломатическая школа, которая добивается целей самыми различными методами.

“Иногда методы могут вызывать неуважение, как в данной ситуации. Но по тому, как тонко велась игра — возражений никогда не поступало. Более того, большинство операций же были успешными. Если мы вернемся к первой ветке дихотомии, то есть, понимали, возникает вопрос: “Зачем?”. И как с этим стыкуется тогда заявление о том, что “Нет, воды украинские. И украинские наши партнеры разрешили нам проход в этих водах”. Совершенно понятно, что имела место попытка тыкнуть пальцем, посмотреть, насколько живо там все. Насколько жесткой будет реакция”, - добавил Бодров.

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