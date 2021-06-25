Політичний аналітик Андрій Золотарьов у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розповів про інцидент з британським есмінцем у Чорному морі. За його словами, це могла бути провокація з метою вивести Росію з себе.

«Вперше за довгий час корабель Британського флоту виявляється близько до інциденту, який на повній підставі можна віднести до збройного. Цілком могла б скластися така ситуація, коли постраждали б моряки, і тоді були б дійсно серйозні наслідки», - зазначив Золотарьов.

За словами експерта, британський есмінець, який пройшов близько до кримського берега, міг здійснювати такі дії в двох випадках. Як зазначив Золотарьов, це міг бути візит з метою розкрити радіолокаційну систему оборони Криму або провокація з метою, за словами експерта, змусити Росію показати зуби.

«Повернемося до Женеви. У багатьох виникли підозри, що позиція Байдена здається м'якшою по відношенню до Росії, ніж очікували. З рук Байдена, які послабшали, прапор підхоплює Британія», - підкреслив експерт.

Як зазначив політолог, союзникам відома позиція Британії, що вона не визнає Крим російським. За словами експерта, такі ситуації не в перший раз відбуваються в Чорному морі. На його думку, Британія хоче взяти ініціативу в свої руки і вступити в геополітичну гру.

Нагадаємо, Politeka публікувала думку Бізяєва, що потрібно припинити будь-які геополітичні конфлікти і почати освоювати космос.

Раніше на Politeka Бізяєв заявив, що Росія зараз не проти скористатися ситуацією для того, щоб позиція Парижа і Берліна була більш лояльна.