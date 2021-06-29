В своем блоге «Толчок» общественный деятель, юрист и футуролог Алексей Толкачев рассказал о грубых ошибках при принятии действующей Конституции Украины и объяснил, почему ее так легко менять в угоду политикам.

Эксперт рассказал, что вопреки положению о том, что народ является источником власти в стране и является носителем учредительной власти, Конституцию Украины в 1996 году приняла Верховная Рада. По сути, отмечает юрист, политики сами определили правила, которые будут ограничивать их действия.

«Политики сами приняли основной закон, который должен их ограничивать. По аналогии я представляю коммерческую компанию, где директор или правление само для себя устанавливает правила работы, оставляя собственников бизнеса в стороне. Не правда ли, абсурдно?», - говорит Толкачев.

Он объяснил, что парламент принял Конституцию от имени народа, но непонятно, как народ принимал в этом участие и каким образом народ уполномочил власть утвердить Основной закон. По словам Толкачева, во многих странах мира Конституция принимается отдельным специальным органом – учредительным собранием или конституционной ассамблеей, которые формируются народом через выборы и участники которого не претендуют на дальнейшее занятие политикой.

«Это недопустимо, чтобы действующие политики сами для себя правила прописывали. Далее, чтобы конституция набрала силу, она утверждается на всенародном референдуме. Это не формальность. После этого Конституция спускается политикам, президентам, депутатам и судьям с однозначным указанием к исполнению», - объяснил Толкачев.

Именно такая Конституция, написанная народом и утвержденная народом – неприкосновенна для политиков, считает эксперт. Более того, отмечает он, такая конституция, написанная народом и утвержденная его прямой волей становится действительно всеобщим достоянием, к которому народ ощущает свою причастность, ведь ее народ будет готов защищать. А в Украине, говорит Толкачев, народ не принимал участие в подготовке текста Основного закона и, по сути, ее писали действующие президент и спикер, которые возглавляли конституционную комиссию.

«Тот факт, что конституцию не народ по своей воле принял, а политики сами для себя, лишило конституцию высшей юридической силы. За ней не стоит народ со своим суверенитетом. Соответственно, это просто текст, который можно менять по воле и в угоду политикам, что и происходит в Украине в последние 20 лет», - заявил Толкачев.

Он напомнил, что Конституцию Украины меняли уже 7 раз. По мнению Толкачева, это было бы невозможно, если бы Конституция была принята народом и утверждена на референдуме.

Ранее Politeka сообщала, что Толкачев рассказал, почему проект Конституции 1993 не приняли.

Напомним, Друзенко заявил, что источником власти является народ, он имеет право устанавливать и изменять конституционный строй.