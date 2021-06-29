У своєму блозі «Толчок» футуролог Олексій Толкачов розповів, як розробляється Конституція України і чим проєкт Закону 1993 року різнився від тієї Конституції, яку врешті-решт прийняли

Перший проєкт Конституції України, зазначає експерт, винесли на всенародне обговорення 1 липня 1992 року. Він підкреслює, що всі українці змогли долучитися до розробки, зокрема, сумарно вони подали більше 50 тисяч своїх пропозицій до Конституції. Він додає, що всі зміни і поправки уважно розглянули, врахували, внесли, а вже 26 жовтня 1993 року преса опублікувала новий проєкт Закону.

«О, який це був проєкт Конституції! Я, як теоретик держави і права, зачитувався його положеннями, коли навчався в університеті. Повірте, якби він був прийнятий, зараз би ми жили зовсім в іншій Україні», - стверджує футуролог.

Тим не менш, зазначає він, більше нічого хорошого в Конституції України ніколи не було. Толкачов розповідає, що після прийнятої Конституції почалася економічна криза, політична криза, а Верховній Раді довелося саморозпуститися.

Далі, зазначає футуролог, до влади прийшов Кучма, який вирішив увесь цей процес розпочати з початку. За словами Толкачова, президент обрав не хорошу Конституцію, а просто зручну для себе.

«Тому, викручуючи руки парламентаріям, спочатку був підписаний Конституційний договір з концентрацією повноважень в руках президента, а потім, як компромісний варіант, в 1996 році прийнята нинішня Конституція України», - стверджує ведучий.

Також він згадує, що тоді процес розробки і прийняття Основного закону обійшовся не без тиску з боку Росії. Толкачов зазначає, що мали свою думку щодо Конституції і парламентарі, але й Кучма напирав на ВР. У таких умовах, підсумовує експерт, і з’явилася Конституція, яку ще й назвали найкращою у всій Європі. Тим не менш, сам він вважає проєкт Закону 1993 року набагато кращим.

«Також я смію стверджувати, що саме відмова від проєкту Конституції 1993 року привела нас до нескінченної політичної кризи, де кожен президент підбудовував Конституцію під себе і свої інтереси», - підсумовує футуролог.

Нагадуємо, Толкачов розповів про переваги проєкту Конституції 1993 року.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Толкачов заявив, що школа повинна готувати людину до майбутнього.