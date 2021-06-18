Правник та громадський діяч Геннадій Друзенко у програмі Олексія Толкачова «БДСМ» розповів про юридичні можливості для ухвалення нової української Конституції.

Зокрема Толкачов та Друзенко обговорювали питання тотального перезавантаження конституційної системи з огляду на те, що чинна Конституція не передбачає процедури прийняття нової. Як зазначив Толкачов, щоб залишитися в конституційному полі, ми можемо вносити зміни у чинну Конституцію та на референдумі затверджувати нову редакцію. Експерти говорили про ймовірність прийняття нової Конституції та юридичної можливості для ухвалення нового Основного Закону.

«Це було б фантастично навіть з точки зору піар-ходу президента. Але дуже просто: у нас є стаття 5 – джерелом влади є народ, він має право встановлювати і змінювати конституційний лад. Що таке конституційний лад? Конституція певним чином встановлює цей лад», - каже Друзенко.

Він зазначив, що змінювати конституційний лад може народ способом референдуму, який ми знаємо з функціонуючої демократії, а якщо дійде до справжнього повстання – це може бути другим способом. На його думку, найтривкіша Конституція в світі – Конституція США, яка була встановлена всупереч статтям Конфедерації і це було революційно. Правник нагадав, що ця Конституція чинна і вона була створена конвентом та схвалена на ратифікаційних конвентах в обхід легіслатур в кожному штаті.

«Тут немає суперечностей, якщо не бути законником і буквоїдом. Особливо виходячи з того, що у нас народний суверенітет. Аби лідер тільки знайшовся, який би заходів внести нові правила гри», - резюмував Друзенко.

Як раніше повідомляла Politeka, Глузман прокоментував масову підготовку правознавців в Україні.

Нагадаємо, Стецьків заявив, що Конституція 1996 року була результатом компромісу.



