Почему процесс обмена пленными Россией, который начался в 2019 году, сейчас застопорился? Ситуацию в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» комментирует эксперт по освобождению заложников, основатель Бюро переговоров Вадим Рахлис.

«При Порошенко обменивали по большей части не пленных участников АТО, а каких-то посторонних людей. Обмена как такового не было, разве что пленных украинцев, бывало, вытаскивали нелегально, по определённым договорённостям. Для обмена пленных должны работать только переговорщики. Обмены можно и нужно возобновить, ведь там в тюрьмах сидят сотни наших граждан, их пытают, и они никому не нужны. Но власть, видимо, потеряла интерес к этому процессу. Да, есть контактная группа по обмену, но она толком не финансируется, у неё даже офиса нет. Я и сам раньше так работал, но потом вспомнил, что у меня есть семья, и её нужно кормить», - рассказывает эксперт.

При этом, по его словам, в Трёхсторонней контактной группе получают очень хорошие зарплаты, но ничего не делают для возвращения пленных.

«В ТКГ сконцентрированы большие деньги – и официальное финансирование, и неофициальные откаты. Естественно, многим людям хочется быть поближе к деньгам. Бывает даже так, что финансирование выделяется на пленного, которого уже нет в живых», - говорит Вадим Рахлис.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявлял, что для освобождения пленных Зеленскому нужно разговаривать непосредственно с Россией.

Также Рахлис считает, что всем украинским политикам и чиновникам нужно иметь навыки переговорщиков.



