У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» професійний перемовник Вадим Рахліс поміркував над тим, чи необхідні чиновникам навички перемовників.

На думку Рахліса, навички перемовника потрібні всім, хто хоч якось відповідає за майбутнє України і в принципі вступає в діалог щодо вирішення серйозних проблем. Принагідно він звертається взагалі до особи перемовника і розповідає про його навички.

«Все наше життя – це не є переговори, все наше життя – є комунікація. А перемовник – це людина, яка професійно навчалася, має досвід і у якої ця поведінка вже на підсвідомості. Це не інформація, не знання і не навик – це підсвідомість», - зазначає перемовник.

Також він називає кілька напрямків діяльності перемовника: дипломатичні переговори, бізнес-переговори, що передбачають рейдерські захоплення, і кризові або екстремальні переговори, наприклад, щодо заручників, терактів, порятунку людей із суїцидальними нахилами.

Водночас Рахліс звертає увагу і на специфіку переговорів з позиції державного менеджменту. Експерт підкреслює, що передусім люди, що прийшли до влади, мають бути професіоналами у своїй галузі. У приклад він наводить міністра закордонних справ, оскільки Україна зараз у стані війни і це актуально.

Гість програми зазначає, що міністр закордонних справ передусім має розуміти суть переговорів і відповідно володіти всіма необхідними навичками на рівні підсвідомості. Це, пояснює він, теоретична основа, але конкретний напрям дипломатичних переговорів також має свою специфіку.

«Він повинен розуміти, що таке самовладання і управління собою в екстремальній ситуації. Він повинен розуміти, що таке адаптивні здібності організму, які допомагають в потрібний момент керувати собою, керувати своїми емоціями, керувати емоціями співрозмовника», - каже перемовник про міністра закордонних справ.

Нагадуємо, Рахліс анонсував створення міжнародної школи перемовин в Україні.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Рахліс розповів про повернення полонених в перші роки війни.