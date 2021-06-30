Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» рассказал, может ли Зеленский требовать пересмотра Минских соглашений. По его словам, Зеленский может требовать изменений условий Минска.

«Перед тем как разобрать возможные варианты действий и последствий для Зеленского, необходимо дать ответ на вопрос с точки зрения международного права, о соблюдении которого так любит говорить Путин, а может ли Зеленский требовать пересмотра Минских соглашений?», - отметил Яли.

Как отметил эксперт, в Венской конвенции о праве международных договоров от 1969 года, которая является главным общепризнанным документом в этой сфере, есть статья 52. «Принуждение государства посредством угрозы силой или ее применения». В ней идётся, что договор является ничтожным, если его заключение явилось результатом угрозы силой ее применения в нарушение принципов международного права, воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций.

«А теперь вспоминаем февраль 2015 года, когда при содействии Меркель и Олланда Порошенко подписал фактическую капитуляцию Украины в российско-украинской войне. И «дебальцевский котел», который образовался уже после их подписания. И угрозы Путина в адрес Порошенко во время переговоров в Минске уничтожить украинскую группировку войск в Дебальцево, о которой написал в своих мемуарах бывший президент Франции Франсуа Олланд, который был участником и свидетелем», - рассказал политолог.

По словам Яли, есть все доказательства, что Украину заставили подписать Минск-2, который в принципе является декларацией намерений о прекращении огня, а не международным договором.

«А почему ни Порошенко, при котором они подписывались, и сейчас является едва не главным борцом с их реализацией и кричал о «капитуляции» Зеленского осенью 2019 года при его попытке протянуть формулу Штайнмайера, ни сам Зеленский об этом ни разу не заикнулись?», - сказал Яли.

Как отметил Яли, Зеленский вполне обосновано может требовать пересмотра условий Минских соглашений.

Напомним, Politeka публиковала слова Яли, что у Байдена и Путина есть различия в понимании подходов, путей и реализации Минских соглашений .