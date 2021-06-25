Чим обернеться для України виконання Мінських угод? Детальніше про це розповів політолог Максим Ялі у власній програмі «Контрольний удар», зазначивши, що президент США визнав Мінські угоди базисом для розв’язання конфлікту на сході України.

Експерт зазначає, що Путін на своїй пресконференції заявив про згоду Байдена взяти Мінські угоди за основу для стабілізації ситуації на Донбасі. «Правда, у Байдена і Путіна є відмінності в розумінні підходів, шляхів і реалізації Мінських угод», - підкреслює він.

З іншого боку, Ялі стверджує, що ці відмінності аж ніяк не міняють положень Мінських угод, згідно з якими в Конституцію України мають бути включені зміни, а ОРДЛО – надано особливий статус, народну міліцію, що є, по суті, власною армією, а також власні суди і прокуратури. Політолог підсумовує, що в такому разі про інтеграцію цих територій назад в Україну не йдеться.

На його думку, реалізація Мінських угод на цих умовах призведе до таких наслідків: «Жирний хрест на євроатлантичній інтеграції України, а в гіршому варіанті – розпад самої України на удільні князівства після того, як і інші регіони захочуть мати подібний статус, права, де-факто незалежність від Києва і при цьому отримувати від нього фінансування».

Окрім цього, зазначає Ялі, виконання Мінських угод – це і певні ризики для економіки України, тому що Росія може не компенсувати збитки, а Захід – не надати допомогу. Експерт перераховує, що серед наслідків можуть бути і збитки через військові дії, і знищена інфраструктура, і вивезення заводів, і їхній розпил на металобрухт, і затоплені шахти, а це вже екологічна проблема.

«Це буде непосильною ношею і буде означати не тільки політичний, але і економічний колапс, який стане тригером розвалу країни», - підсумовує ведучий.

Нагадуємо, Ялі розповів, чи відстояв Байден інтереси України.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Ялі поділився власними думками щодо саміту в Женеві.